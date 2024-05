Cruzeiro vence Católica e termina em 1º no seu grupo da Sula

Cruzeiro e Católica, do Equador, fizeram bom jogo na noite desta quinta-feira (30/5), pelo Grupo B da Sul-Americana. Os ataques pararam nas boas defesas dos goleiros. Mas, aos 34 do segundo tempo, numa falha do arqueiro Romo, Rafa Silva fez o gol que definiu o 1 a 0, para alegria da torcida cruzeirense. Dessa forma, o gigante mineiro chegou aos 12 pontos e superou o rival equatoriano, parado nos 11. Assim, garantiu o primeiro lugar e avança diretamente às oitavas de final do torneio. Já a Católica terá de se contentar em disputar o Playoff da Sul-Americana, quando enfrentará um terceiro colocado da Libertadores. O grupo se completou com Alianza e La Calera, eliminados.

Primeiro tempo agitado

O Cruzeiro teve mais posse (69%) e chances claríssimas com Matheus Pereira, Rafa Silva e Barreal. Mas os chutes, embora passassem perto, foram fora. Já a Católica, que fazia bom jogo e estava muito encaixada em contra-ataques, viu duas de suas três finalizações levarem extremo perigo. Loor mandou uma bomba para Anderson defender. E, aos 44, foi a principal. A Raposa era só pressão, mas perdeu a bola na sua área para o zagueiro Vallencilla. Este fez um ligação que encontrou Ismael Díaz pela esquerda. O equatoriano entrou na área livre e chutou para grande defesa de Anderson, que garantiu o 0 a 0 neste bom primeiro tempo.

Rafa Silva marca e Cruzeiro é líder na Sula

O Cruzeiro voltou com Robert na vaga de Barreal e o time se mostrou mais objetivo. Antes dos dez minutos, quase saiu o gol. Primeiramente num voleio lindo de Matheus Pereira que o goleiro Romo salvou. E, depois num chute de Robert. Porém, depois dos dez minutos, o time voltou a ter dificuldade para encontrar espaços. Contudo, aos 34 minutos, veio o gol tão esperado. Lucas Silva cobrou escanteio e Zé Ivaldo cabeceou. A defesa era de fácil defesa, mas Romo foi com mão de alface e largou a bola nos pés de Rafa Silva, que fez 1 a 0.

Este gol animou o time e a torcida. Vitinho mandou na trave; João Marcelo e Rafa Silva, ambos na cara do gol, chutaram e o goleiro Romo salvou.

CRUZEIRO 1X0 U. CATÓLICA-EQU

6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024

Data: 29/5/2024

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: 55.254

Renda: R$ 2.770.277,50

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Silva, Romero (Ramiro, 48’/2ºT), Barreal (Robert, Intervalo) e Matheus Pereira; Gabriel Veron (Vitinho, 26’/2ºT) e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra

UNIVERSIDAD CATÓLICA-EQU: Romo; Anangonó (Cifuentes, 42’/2ºT), Vallecilla, Grillo e Loor; Clavijo (Rodríguez, 42’/2ºT), Minda, Nieto e Mario Díaz (Quevedo, 17’/2ºT); Fajardo (Castillo, 29’/2ºT) e Ismael Díaz. Técnico: Jorge Celico.

Gols: Zé Ivaldo, 34’/2ºT (1-0)

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Daiana Milone (ARG)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Cartões amarelos: Fajardo

