Mais um clube da Red Bull: Empresa compra parte do Leeds

A Red Bull, que administra uma rede de clubes de futebol, passou a ser dona de uma fatia do Leeds United FC. A participação minoritária foi a condição para que a empresa austríaca pudesse patrocinar o time, que, embora esteja na Segunda Divisão Inglesa, vem atraindo os holofotes por causa da presença de astros do cinema americano como sócios do clube. Will Ferrell e Russel Crowe têm cotas no Leeds, bem como estrelas de outros segmentos, como o campeão de natação Michael Phelps e os jogadores de golfe Jordan Spieth e Justin Thomas.

Fundado em 17/10/1919, o clube foi campeão da Liga Inglesa três vezes e vice em cinco ocasiões. Além disso, foi campeão da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa. Em 1975, foi vice da Liga dos Campeões da UEFA. Ultimamente vem enfrentando dificuldades. No dia 26/5, perdeu por 1 a 0 para o Southampton, permitindo que o rival pegasse a última vaga para a ascensão à elite do futebol inglês – a Premier League. Dessa maneira, o Leeds segue na segunda divisão em 2024.

Nome do Leeds não deve mudar

A princípio, o nome do Leeds United não vai ser alterado para incorporar o nome da empresa, que vem reformulando sua atuação desde a morte do fundador, Dietrich Mateschitz, em 2022. Os investimentos da Red Bull – empresa de bebida energética de sucesso, com mercado em mais de 140 países – passaram para o comando do CEO de Projetos Corporativos, Oliver Mintzlaff. Dentre os clubes com participação da empresa estão o Red Bull Salzburg (Áustria), RB Leipzig (Alemanha), RB Bragantino (Brasil) e New York Red Bulls (EUA).

Chamados de Brancos – inclusive tendo uma rosa branca no escudo – o Leeds tem um estádio com capacidade atual para 37.890 torcedores, o Elland Road. Além de jogos, a arena abriga espetáculos musicais. Assim, já foi palco para shows de U2, Queen e Kaiser Chiefs.

