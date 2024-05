Grêmio inicia processo de limpeza na Arena após chuvas

O Grêmio começou a fazer o processo de limpeza da Arena após as fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul há um mês. Nos últimos dias, segundo a “GZH”, a Arena Porto-Alegrense, empresa responsável pelo estádio do Imortal, iniciou trabalhos de avaliação de prejuízos e higienização das áreas afetadas.

O maior problema no momento, porém, é a falta de energia na região, o que dificulta e atrasa o trabalho. A subestação que abastece a Arena do Grêmio ainda está desligada e, assim, alguns geradores estão sendo utilizados nesses primeiros dias de retorno.

A prioridade por agora é dar condições de trabalho aos funcionários que trabalham no local diariamente. Quem trabalha para o Grêmio no estádio tem dado expediente de maneira remota.

Por enquanto, não há previsão de quando o Grêmio voltará a jogar em seu estádio. O gramado ficou totalmente danificado e precisará de troca. A água matou a grama de inverno, plantada recentemente. Além disso, existe a possibilidade do sistema de drenagem e a parte elétrica do andar térreo terem sido afetados.

