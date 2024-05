Alan Franco se consolida e segue invicto na temporada com o São Paulo

O momento vivido pelo São Paulo é dos melhores e a equipe vive uma grande lua de mel com a torcida. Muitos atribuem a boa fase a chegada do técnico Luis Zubeldía. Afinal, em nove partidas, ele soma sete vitórias e dois empates no comando técnico do clube. Contudo, outro jogador defende um retrospecto ainda melhor: Alan Franco.

Afinal, o zagueiro ainda não sabe o que é perder nesta temporada. Até aqui, ele fez 18 jogos, com 10 vitórias e oito empates. Além disso, ele se firmou como titular ao lado de Arboleda desde a chegada de Zubeldía. Com o novo técnico, ele foi titular em sete partidas, participando de cinco triunfos e duas igualdades.

Ele ficou de fora apenas nos dois embates contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o treinador optou por mandar um time reserva, com Diego Costa e Ferraresi formando a dupla de zaga.

Contudo, apesar de estar invicto na temporada, Alan Franco vive outra fase comparada ao início de 2024. Afinal, com Thiago Carpini, o argentino era reserva de Diego Costa e não conseguia engatar uma sequência. Ele vinha sendo preterido pelo antigo treinador, mas começou a ganhar chances de verdade com Zubeldía.

Alan Franco deve manter sequência de partidas

Agora, o defensor espera manter não só a sequência no time titular, mas também a invencibilidade. O Tricolor volta a campo no domingo (02), contra o Cruzeiro, no MorumBIS. Alan Franco deve ser novamente titular e se consolidar de vez como mais um xerife do São Paulo.

