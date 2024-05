Do choro à despedida: a despedida de Endrick no Palmeiras

Endrick não é mais jogador do Palmeiras. Pelo menos, nos próximos anos. Nesta quinta-feira (30), a joia fez seu último jogo com a camisa do Verdão, no empate sem gols com o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela Libertadores. Já acertado com o Real Madrid, da Espanha, o atacante viveu um misto de emoções, enquanto não conseguia desempenhar um bom futebol durante o embate.

As homenagens começaram antes mesmo da bola rolar. Diante de 40 mil torcedores, o camisa 9 teve um mosaico feito pela torcida com sua imagem junto da frase “Até logo”. Endrick chegou a chorar, mas logo se recompôs e voltou seu foco para a partida.

Contudo, não só a joia, mas todo o time do Palmeiras tive um desempenho abaixo nesta quinta-feira. Foram apenas seis passes tentados (três certos), duas faltas recebidas, duas cometidas e nenhuma finalização do atacante. Havia uma grande expectativa do torcedor, quando viu o ataque formado por Endrick, Luis Guilherme e Estêvão começarem a partida, mas o trio não fluiu.

O atacante chegou a levar a mão em um dos joelhos após uma disputa de bola no segundo tempo, mas depois admitiu que o caso não passou de um susto. Contudo, falou que ficou com medo de ficar fora da Copa América.

Substituído aos 24 minutos do segundo tempo, Endrick recebeu um abraço de Abel e, inicialmente, seguiu para o vestiário, mas voltou ao banco de reservas. Ao fim do jogo, ele cumprimentou seus companheiros de Palmeiras e decidiu dar uma volta olímpica no Allianz Parque para se despedir da torcida.

”Que eles nunca se esqueçam de mim, que eu nunca vou esquecer deles. Eles vão sempre estar na minha vida”, disse Endrick.

Os próximos passos de Endrick

Endrick se apresenta à Seleção Brasileira na segunda-feira (03) para a disputa da Copa América. O Palmeiras vai fazer mais uma partida antes, no domingo (2), pelo Campeonato Brasileiro, mas o atacante está fora por ter que cumprir suspensão. Ao término da competição de seleções, o jovem se apresentará ao Real Madrid.

