Com novidades, Botafogo retoma as atenções para o Brasileiro

Classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, torneio que retorna somente em agosto, o Botafogo, agora, volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Na volta à competição nacional, o Glorioso terá, então, novidades para visitar o Corinthians, neste sábado (1), às 21h, em Itaquera, pela sétima rodada,

Um dos reforços para o técnico Artur Jorge é o atacante Savarino. A comissão técnica o poupou no empate sem gols com o Junior Barranquilla, fora de casa, na terça-feira (28), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. No entanto, o venezuelano está novamente à disposição.

Após enfrentar o Timão, Savarino segue para os Estados Unidos, onde servirá a Venezuela na próxima edição da Copa América. Ele desfalcará, portanto, o Mais Tradicional durante o torneio de seleções.

Outras duas novidades são o volante Barbosa e o lateral-esquerdo Cuiabano. Os dois também não enfrentaram o time colombiano, pela Libertadores, por diferentes motivos. O primeiro, por suspensão. Em relação ao segundo, o Botafogo só poderá, enfim, inscrevê-lo a partir do mata-mata.

Com 10 pontos, o Botafogo é o quarto colocado desta edição do Brasileirão ao fim de seis rodadas. O time carioca chegou a liderar o BR-24 por uma jornada até aqui. Já na Libertadores, o Alvinegro, no pote 2, conhece o seu adversário através de um sorteio, na sede da Conmebol, na próxima segunda-feira (3).

