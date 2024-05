O São Paulo está próximo de ter um reforço importante para os próximos compromissos. Isso porque o meia-atacante Wellington Rato treinou com os companheiros nesta semana e se aproximou de voltar as atividades normalmente. Ele trabalhou com os atletas que foram reservas contra o Talleres, na quarta-feira (29), pela Libertadores e não se queixou de dores.

Wellington Rato está fora desde a estreia na Libertadores, contra o mesmo Talleres, em Córdoba, quando sofreu lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo e uma entorse. Aliás, ele perdeu os últimos 13 embates do São Paulo. Ainda não é possível saber se ele está pronto para estar novamente na lista de relacionados. Contudo, existe a expectativa que isso aconteça nas próximas semanas.

O meia-atacante era titular absoluto antes da lesão e tinha papel fundamental na equipe. Assim, Zubeldía vive a expectativa de ter um jogador tão importante de volta.

Cheio de sorrisos, os titulares da partida de quarta-feira fizeram atividades de recuperação com exercícios na bicicleta, piscina e na parte externa do REFFIS Plus. Os demais jogadores foram para o gramado para um jogo em espaço reduzido que contou com Rato e outros atletas reservas.

Assim, o Tricolor Paulista segue sua preparação para o embate contra o Cruzeiro, no domingo (02), às 18h, no MorumBIS, na retomada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o quinto colocado, com 10 pontos, três a menos que o líder Athletico Paranaense. Um triunfo pode fazer a equipe de Luis Zubeldía subir ainda mais na tabela.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Wellington Rato avança em recuperação e se aproxima de retorno apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.