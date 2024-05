Jogador da Juventus admite prejuízo por vício em apostas: ‘Consumiu minha vida’

Os escândalos de jogadores de futebol envolvidos em esquemas de apostas se tornaram-se frequentes. Um dos primeiros atletas que sofreram punição devido a este cenário foi o meio-campista Fagioli, da Juventus. Assim, ele ficou suspenso por sete meses e recebeu liberação para retornar aos gramados recentemente.



Em entrevista ao jornal italiano “Gazzetta dello Sport”, Fagioli comentou a respeito da sua fixação por jogos . Além disso, detalhou os prejuízos causados pelo mesmo.

“O jogo consumiu a minha vida, perdi muito dinheiro. O problema é que já não me conseguia controlar. Era uma obsessão. Um pesadelo. O tédio arruinou a minha vida, e todos os problemas, mesmo os mais estúpidos, como uma discussão ou um mau desempenho, tinham de ser compensados por uma carga de adrenalina dada pelo jogo”, declarou o meio-campista.

O jogador da Velha Senhora foi o primeiro jogador a ser vítima de sanção por apostas ilegais. Outro exemplo e que teve maior repercussão foi o do seu compatriota Tonalli, do Newcastle e da seleção da Itália. Fagioli, aliás, demonstrou tristeza diante da reputação negativa que os atletas envolvidos nestas atividades irregulares receberam.

“Lamento que alguns jornais me tenham descrito a mim e ao Tonali como dois demónios. Eu só me magoei a mim próprio. Não arranjei jogos, não condicionei resultados. Cometi erros, joguei em sítios ilegais e perdi muito dinheiro. Fiquei com nojo de mim próprio e senti-me um idiota, mas não podia passar sem ele”, complementou o meio-campista da Juventus.

Fagioli atuou em somente oito partidas nesta temporada pela Juventus, sendo as duas últimas no fim de maio, após receber o aval para retornar às atividades.

Apostas podem ser motivo de punição a jogador da Seleção Brasileira

O assunto voltou à tona com destaque recentemente. Afinal, Paquetá que está na lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa América, é alvo de investigação sobre o mesmo tema. Inclusive, a CBF já se posicionou e afirmou que não vai desconvocá-lo. A Premier League denunciou o meio-campista do West Ham em caso diferente de Fagioli e Tonalli. Enquanto os italianos realizaram apostas, as acusações a Paquetá indicam que ele teria “procurado influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nas partidas”.

O post Jogador da Juventus admite prejuízo por vício em apostas: ‘Consumiu minha vida’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.