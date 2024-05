Neto detona Raphael Veiga: ‘Já deu’

O ex-jogador e comentarista da TV Bandeirantes Neto disparou contra o meia Raphael Veiga, do Palmeiras. Diante de atuações questionáveis no Verdão, o ex-atleta disse que é necessário o atleta ir para o banco de reservas.

Aliás, no comentário, Neto ressaltou que outros atletas já podem pegar a posição ocupada por Veiga atualmente.

“Para mim, o Raphael Veiga tem que perder a posição para o Estêvão ou Luis Guilherme. Acho que já deu para o Raphael Veiga. Um banco pode fazer muito bem para ele, que é o craque do time”, salientou.

Raphael Veiga é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, com convocações para a Seleção Brasileira. No entanto, parte da torcida do Palmeiras também critica as atuações do meia.

O Palmeiras, afinal, empatou com o San Lorenzo, nessa quinta-feira (30), em São Paulo, pela Copa Libertadores. O Verdão, aliás, se prepara para enfrentar o Criciúma, neste domingo (2), às 16h (de Brasília).

