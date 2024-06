Fluminense divulga relacionados: Cano alcançará marca no time

O Fluminense divulgou a lista dos jogadores que vão entrar em campo neste sábado (1/6) para o jogo contra o Juventude, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Lima, que cumpre suspensão por três cartões amarelos, o time terá a presença de Germán Cano. Assim, o atacante argentino terá a chance de completar 150 jogos pelo Tricolor.

Veja a lista dos relacionados

GOLEIROS: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

LATERAIS: Calegari, Diogo Barbosa, Guga e Marcelo

ZAGUEIROS: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo, Marlon e Thiago Santos

MEIO-CAMPISTAS: Alexander, Arias, Martinelli, Ganso e Renato Augusto

ATACANTES: Terans, Douglas Costa, Cano, Isaac, John Kennedy, Kauã Elias, Marquinhos e Keno.

Cano completa 150 jogos em momento de baixa

Aos 36 anos, o centroavante nascido em 2/2/1988 em Posadas, a 863 km de Buenos Aires, é um dos ídolos do Fluminense, onde joga desde janeiro de 2022 . Afinal, ele foi um dos personagens principais nas conquistas da Taça Guanabara de 2022 e 2023, Campeonato Carioca de 2022 e 2023 e Libertadores de 2023. Porém, na atual temporada, Cano vive um período de baixa. Portanto, a marca de 150 partidas chega num momento em que ele precisa recuperar a melhor performance.

No jogo contra o Juventude, o Fluminense vai enfrentar um time que terá três ex-tricolores.

Com o treinador Fernando Diniz suspenso (após expulsão no jogo contra o São Paulo), a equipe estará sob o comando do auxiliar Eduardo Barros. A partida começa às 18h30 (de Brasília) no Maracanã.

