Atlético-MG X Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida da sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebe o Bahia neste domingo (2/6). A bola vai rolar às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. As equipes brigam pelas primeiras posições do Brasileirão.

O Bahia é o vice-líder da competição, com 13 pontos. O Atlético-MG, por sua vez, encontra-se em sétimo, com nove pontos. O Galo, porém, tem apenas cinco partidas. A liderança é do “xará” Athletico-PR, com 13.

Onde assistir

A partida terá transmissão a partir das 16h, pelaRede Globo para os estados de Minas Gerais (exceto a região de Juiz de Fora) e Bahia. Já o Premiere exibe para todo o Brasil.

Como chega o Atlético-MG

O Atlético é um dos poucos times ainda invictos na competição, afinal, soma duas vitórias e três empates. Além disso, o Galo chega à esta altura da temporada como campeão mineiro, segunda melhor campanha da Libertadores e vivo na Copa do Brasil. Dessa forma, o Alvinegro chega confiante para o duelo. Inclusive, o treinador Diego Milito conta com força máxima para o embate contra o Bahia. A dívida está na defesa, já que Rômulo e Lemos brigam pela vaga.

Como chega o Bahia

O Tricolor aposta no retorno do atacante Everaldo, recuperado de uma lesão (fratura na costela). Por outro lado, o lateral-esquerdo Ryan ainda é baixa. Afinal, ele está fora de forma mesmo após se recuperar de uma cirurgia no tornozelo direito. O zagueiro Cuesta e o zagueiro Nico Acevedo também não jogam, ambos no DM. Contudo, seus dois principais destaques, Everton Ribeiro e Cauly, estarão em campo.

ATLÉTICO-MG X BAHIA

Brasileirão-2024 – 7ª rodada

Data e horário: 2/6/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Rômulo (Maurício Lemos), Bruno Fuchs, Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho, Scarpa, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo D’Alongo Ferreira (SC)

