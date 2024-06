Tiquinho volta, e Botafogo deve ter ‘Quarteto Fantástico’ em SP

De olho na liderança do Brasileirão (nem que seja só por uma noite), o time titular do Botafogo deve um retorno importante para o duelo contra o Corinthians: o atacante Tiquinho Soares. A bola vai rolar às 21h deste sábado (01), pela sétima rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

Tiquinho Soares ficou 34 dias fora de combate pelo Botafogo, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita. O camisa 9 voltou a jogar no empate em 0 a 0 com o Junior Barranquilla (COL), na última terça-feira (28), pela Libertadores. O atacante, no entanto, começou no banco de reservas e entrou no final do segundo tempo.

O Botafogo deve ter, dessa forma, o “Quarteto Fanstástico” no embate contra o Corinthians. Afinal, o treinador Artur Jorge tende a escalar Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares diante dos paulistas. Até aqui, os quatro jogaram juntos apenas na vitória por 3 a 1 sobre o Universitario (PER).

Com Tiquinho em alguns e sem em outros, o Glorioso soma dez pontos no Brasileirão, após seis rodadas. Dessa forma, o Botafogo encontra-se em quarto lugar, com 10 pontos, atrás de Athletico-PR e Bahia, ambos com 13, e Flamengo, com 11. O Corinthians, por sua vez, tem só cinco, está apenas uma posição acima do Z4 e marcou em apenas um compromisso.

