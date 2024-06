Criciúma x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Criciúma e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasilia), no Heriberto Hülse, em Santa Catarina, em partida que marca o retorno da equipe ao Campeonato Brasileiro. A competição ficou interrompida por duas semanas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O Palmeiras tem oito pontos e está na nona posição da tabela após seis rodadas. Em sua partida mais recente no Brasileirão, perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR, na Arena Barueri. Enquanto isso, o Criciúma, com apenas três jogos disputados, acumula cinco pontos e ocupa o 14º lugar. Em sua última partida, no dia 27 de abril, venceu o Vasco por 4 a 0.

