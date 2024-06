São Paulo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Cruzeiro se enfentam neste domingo no retorno das equipes ao Campeonato Brasileiro aós duas semanas de paralisação por contas das enchentes do Rio Grande do Sul. Em boa fase na competição, as equipes ocupam, respectivamente, a quinta e a sexta posições na tabela. Desse modo, miram terminar a rodada no G4. O jogo acontece no Morumbis, às 18h30 (de Brasília).

Onde Assistir

O canal Premiere transmite o jogo para todo o Brasil pelo sistema pay-per-view.

Como chega o São Paulo

O São Paulo chega para o confronto em excelente fase. Desde a chegada do técnico Luis Zubeldía, a equipe permanece invicta – foram nove jogos, com sete vitórias e dois empates. O treinador possui um aproveitamento de 85,5% e busca manter a invencibilidade contra o Cruzeiro.

Para o confronto, todavia, o São Paulo terá quatro desfalques: Rafinha (fratura na fíbula esquerda) e Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda). Além disso, Luciano e Igor Vinícius estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Wellington Rato é dúvida para a partida.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa, ademais, também vem obtendo bons resultados recentemente, sem perder há seis partidas. A última derrota, afinal, foi no clássico contra o Atlético-MG, em 20 de abril.

O técnico, por fim, Fernando Seabra não contará com os atacantes Arthur Gomes (edema muscular na coxa esquerda) e Juan Dinenno (recuperação de cirurgia no púbis), além do meia Mateus Vital (recuperação de cirurgia no ombro). No entanto, o meia Japa retorna após três meses afastado dos gramados.

SÃO PAULO X CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Data e horário: 02/06/2024

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda (Diego Costa), Alan Franco e Patryck; Bobadilla e Alisson; Rodrigo Nestor, Lucas Moura e Luciano; Juan.Técnico: Luis Zubeldía.

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Silva e Lucas Romero; Gabriel Veron, Matheus Pereira e Álvaro Barreal; Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Lucas Paulo Torrezin (PR)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Vagner Reway (FIFA-ES)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post São Paulo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.