Apesar de desfalques, Dorival esboça primeira formação da Seleção nos EUA

A Seleção Brasileira realizou neste sábado (1/6) o seu terceiro treino nos Estados Unidos em preparação para a Copa América. O técnico Dorival Júnior esboçou pela primeira vez a escalação de uma possível equipe titular.

Ainda com uma quantidade considerável de desfalques, já que apenas 18 dos 26 nomes se apresentaram, o comandante experimentou dividir times. O zagueiro Gabriel Magalhães, entretanto, continua sem treinar com bola em razão de uma lesão no ombro direito.

O esquema 4-3-3, a exemplo dos amistosos diante de Inglaterra e Espanha, em março, foi mantido, preservando a dinâmica. O cenário favorece a infiltração dos meio-campistas na área e rápida troca de passes. A atividade intensa, portanto, serviu para embasar os conceitos de jogo mais ofensivo que o treinador espera ver na Seleção. A iniciar pelo amistoso contra o México, daqui a uma semana.

Dorival também variou formações no decorrer do treino, optando, inclusive, por integrar Robert, goleiro da Seleção sub-20. Lucas Paquetá e Gabriel Martinelli foram alguns dos destaques, demonstrando excelente entrosamento nas atividades.

Alguns nomes de peso como Bento, Rafael, Guilherme Arana, Éder Militão e os atacantes Endrick, Rodrygo e Vini Jr, ainda ausentes, impedem temporariamente Dorival Júnior de buscar o acerto ideal. Ao menos até a próxima quarta-feira, quando a Seleção ficará completa.