Atlético-GO vence Vitória no Barradão e tem primeiro triunfo no Brasileirão

Com gols de Vagner Love e Baralhas, o Atlético-GO venceu o Vitória por 2 a 0 na tarde deste sábado (01/06), no Barradão. O Dragão, dessa forma, conquistou seu primeiro triunfo no Brasileirão. O Leão, por outro lado, se manteve na penúltima colocação, com apenas um ponto.

Primeiro tempo

O Atlético começou com mais intensidade e quase marcou aos sete minutos de jogo. Após receber um passe em profundidade pelo lado esquerdo, Guilherme Romão disparou em velocidade e chutou forte, mas mandou para fora. O Vitória, que começou mal em campo, cresceu de produção no decorrer do primeiro tempo e levou perigo nas finalizações de Janderson e Alerrandro. Além disso, Daniel Júnior quase marcou um golaço de falta aos 34 minutos.

O Leão, que vinha crescendo e construindo chances, se complicou no fim do primeiro tempo. Afinal, PK foi expulso de campo aos 38 minutos por chegar atrasado em uma dividida e dar uma solada em Lucas Kal. Kleber Ariel, árbitro do jogo, aplicou um cartão amarelo no primeiro momento. No entanto, depois de ser chamado pelo VAR, mudou de decisão.

O Dragão, aproveitando que estava em vantagem numérica, partiu em direção ao ataque e estufou as redes aos 41 minutos. Após uma cobrança de escanteio, Guilherme Romão desviou de cabeça no primeiro pau e Vagner Love, livre de marcação, empurrou para dentro do gol.

Segundo tempo

O Atlético continuou pressionando e quase ampliou no começo do segundo tempo. Após receber um belo passe de Baralhas, Rhaldney recebeu livre e chutou no canto. Entretanto, Lucas Arcanjo, bem posicionado, espalmou para escanteio e fez uma excelente defesa. O Vitória tentava, mas não conseguia oferecer perigo em campo.

O Dragão, dessa forma, continuou imprimindo um ritmo forte e chegou ao segundo gol com Baralhas. O meio-campista rubro-negro emendou um chute de fora da área e estufou as redes aos 23 minutos. O Vitória, sem forças para esboçar uma reação, ainda teve um outro expulso no fim do segundo tempo. Afinal, Dudu, que já estava amarelado, cometeu uma falta dura e foi advertido com cartão vermelho.

VITÓRIA X ATLÉTICO-GO

Brasileirão 2024 – Série A – Sétima rodada

Data e horário: 01/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini (Reynaldo – 21-2°T), Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira (Caio Vinícius – 11/2°T), Dudu, Daniel Júnior e Matheusinho (Eryck Castillo – 13/2°T); Janderson e Alerrandro (Lucas Esteves – 39/1°T). Técnico: Thiago Carpini

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe , Adriano Martins (Pedro Henrique – 21/2°T), Alix Vinícius e Guilherme Romão; Lucas Kal (Roni – 28/2°T), Gabriel Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Alejo Cruz e Vágner Love (Emiliano – 22/2°T). Técnico: Jair Ventura.

Gols: Vagner Love (41/1°T) e Baralhas (23/2°T)

Árbitro: Kleber Ariel Goncalves da Silva (PR)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa-AL)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Cartões Amarelos: Willean Lepo (VIT); Adriano Martins e Shaylon (ACG)

Cartão Vermelho: PK e Dudu (VIT)

