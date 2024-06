Kroos se despede do Real com mais um título de Champions League: ‘Incrível’

O Real Madrid não teve uma grande atuação diante do Borussia Dortmund, mas novamente mostrou que é letal em decisões da Champions League. No segundo tempo, Carvajal e Vini Jr estufaram a rede na vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund. Toni Kroos, que irá se aposentar ao fim da temporada e deu a assistência para o primeiro gol, comentou sobre mais uma conquista, logo em seu último ato pelo clube espanhol.

“Foi um jogo difícil e sendo final de Champions League há momentos em que você sofre. Mas conseguimos. Foi um jogo apertado e tudo é possível numa final. O Dortmund teve bastante chance no primeiro tempo. Mas conseguimos controlar. É uma mistura de qualidade e boa mentalidade. Hoje é um exemplo de que sempre queremos vencer. Foi aquele cabeceio de lateral direito, às vezes acontece, é assim. Estou feliz, é incrível, inacreditável, sexto título de Champions League, nunca pensei que isso fosse acontecer.”, disse.

Ao lado de Modric, Carvajal e Nacho, o meio-campista ergueu este troféu pela sexta vez e igualou a marca histórica de Paco Gento, lenda do clube espanhol. O trio levantou a taça em 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24. Kroos, por sua vez, participou dos cinco títulos mais recentes da equipe, além de um pelo Bayern de Munique em 2012/13.

O camisa 8 anunciou que vai se aposentar do futebol ao fim da atual temporada. O jogador encerrou sua história no Real Madrid, mas vai se despedir oficialmente dos campos na Eurocopa, com a camisa da seleção da Alemanha.

Vaga garantida

Com o título, o Real Madrid garantiu a classificação para a nova Copa Intercontinental da Fifa. Assim, a entidade criou o torneio para substituir a edição anual do Mundial de Clubes e vai reunir os seis vencedores dos torneios continentais.

