O Fluminense chegou a abrir o placar diante do Juventude, no Maracanã, com gol de Marcelo, de pênalti. No entanto, voltou a errar na troca de passes no sistema defensivo e, praticamente, deu um gol de presente para o adversário. O goleiro Fábio errou um passe e deu a bola nos pés de Jadson. Na saída de campo, Paulo Henrique Ganso lamentou que o time deixou dois pontos pelo caminho e disse que a torcida está no direito de vaiar.

“Eles estão no direito de vaiar e quando elogiam também. O importante é seguir nosso trabalho e melhor daqui para frente. O que preocupa, na verdade, é que não poderíamos perder dois pontos hoje dentro da nossa casa. Se a gente quer chegar mais alto no Campeonato Brasileiro, a gente não pode perder esses pontos. Algo que incomoda todo mundo que está naquela zona”, disse.

“A gente até conseguiu criar grandes chances, mas acabamos entregando o gol de presente. Infelizmente não foi nossa noite”, acrescentou.

Com o resultado, o Tricolor deixou a zona de rebaixamento, de forma momentânea, com seis pontos. No entanto, pode ser ultrapassado por Corinthians e Criciúma e voltar ao Z4 neste domingo (2). Se por um lado, o time tem avançado nas Copas, por outro, não consegue repetir o mesmo desempenho no Brasileirão, algo que tem deixado a torcida incomodada.

Olho na agenda

Na próxima rodada, o Fluminense mede forças com o Botafogo, dia 11 (terça-feira), às 20h (de Brasília) no Estádio Nilton Santos. Nesse sentido, a equipe terá dez dias para se preparar para o clássico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Ganso, do Fluminense, lamenta empate e fala sobre vaias da torcida: ‘Estão no direito’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.