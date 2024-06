‘Tentaram tirar o amor que eu sinto pelo Real Madrid’, desabafa Rodrygo, após título

Após a conquista da Champions League com a camisa do Real Madrid, Rodrygo desabafou sobre uma entrevista durante a semana. Em Wembley, a equipe bateu o Borussia Dortmund por 2 a 0 e ergueu a taça pela 15ª vez em sua história. Assim, o atacante ressaltou que não foi mal compreendido, mas sim que trocaram o que ele falou sobre seu futuro.

“Uma coisa é ser mal compreendido e outra coisa é quando trocam o que você falou. Acho que o vídeo foi muito para aproveitar o momento, aproveitaram que era uma final de Champions, talvez queriam ter algum assunto, a entrevista está toda cortada, não tem o final. Eu não tenho como saber (se vai ficar para sempre no Real Madrid)”, disse Rodrygo, em entrevista ao canal TNT Sports.

Irritação com entrevista

Na última semana que antecedeu à decisão, o jogador concedeu uma entrevista ao DAZN, da Espanha, e afirmou que não sabia se ficaria no clube para sempre. A declaração, entretanto, repercutiu negativamente e deu a entender uma possível saída do atacante na próxima temporada. No momento, aliás, o atleta tem contrato até 2028 com o Real Madrid e negou que pense em deixar o time.

“Eu tenho contrato e os anos que eu já estive aqui foi tudo um sonho pra mim, mas até o meu contrato (terminar) tenha a certeza de que eu vou ficar aqui. Passando disso, só se eu renovar”, afirmou.

“Tentaram de alguma forma tirar o amor que eu sinto pelo Real Madrid, pela torcida e que sentem por mim também”.

“Eu amo esse clube, se eu puder, eu quero estar a minha vida inteira aqui até o dia que não me quiserem mais. Estou muito feliz”, declarou Rodrygo”, concluiu.

