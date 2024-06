Real Madrid se prepara para anunciar Mbappé

Os torcedores do Real Madrid – que já estão eufóricos com a conquista de mais uma Champions League – aguardam agora pelo anúncio oficial da contratação de mais um craque para o time. Afinal, de acordo com o jornal Marca, Mbappé assinou o vínculo com o clube merengue em fevereiro deste ano. E a apresentação deve ser em breve, já que os madridistas, neste momento, festejam a conquista de mais um título europeu.

A ida de Mbappé para o Real Madrid já vinha se desenhando desde 2022, mas ele acabou renovando contrato com o PSG. No entanto, o jogador saiu do clube francês sem custos no fim da temporada. O anúncio oficial deverá ocorrer nos próximos dias.

O atacante francês foi o grande destaque da Edição Europa do Globe Soccer Awards, no dia 28/5, em Sardenha, na Itália. Afinal, ele recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo. Durante a cerimônia, ele revelou que gostava do Milan quando era menino. E disse que, se um dia jogar na Itália, poderá ser no clube.

“Nunca se sabe”, disse.

Apesar da deixa, a atual temporada é de Mbappé no Real. E desafios grandiosos estão pela frente. Em agosto, começa o Campeonato Espanhol. No mês seguinte, tem início mais uma temporada de Liga dos Campeões. Em dezembro, o Real Madrid é o representante europeu da nova Copa Intercontinental da FIFA.

