Olha o ‘pacto’! Lázaro ressuscita o Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras não emperrou. Afinal, aquele time do “pacto” parece que resolveu voltar de um período de férias. Assim, neste domingo (2), o Verdão do técnico Abel Ferreira venceu o Criciúma por 2 a 1, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela sétima rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O gol salvador, claro, saiu nos acréscimos, como de praxe.

O atual campeão é o sexto lugar, com 11 pontos. O Tigre, por sua vez, é o 16º colocado, com cinco. Os catarinenses têm três jogos a menos.

Tigre vai engolir o Palmeiras?

O Palmeiras ameaçou ter mais a posse de bola. Veiga, quem diria, foi o responsável pelos melhores momentos da equipe, sempre com batidas de média de distância. Por outro lado, o Criciúma tinha um Bolasie inspirado. Ele assustou Weverton em um disparo venenoso e, em contra-ataque, preferiu o passe a meter para dentro, desperdiçando ótima oportunidade. O Tigre, no fim, teve mais ímpeto ofensivo.

Lázaro, o herói!

A entrada de Luis Guilherme melhorou o Palmeiras. Mesmo sem inspiração, o time foi tornando-se mais perigoso nos cruzamentos. Até que o zagueiro Rodrigo resolveu abrir os braços e meter a mão na bola. Pênalti que Gómez converteu com destreza. Mas a alegria não durou muito. No lance seguinte, Murilo se complicou com Weverton, e Matheusinho aproveitou a falha para empatar. O goleiro, no entanto, se redimiria, em seguida, evitando a virada.

E, no fim, aquilo que o palmeirense já está acostumado. O gol redentor. Desta vez, em um passe de cabeça de Gómez para Lázaro ressuscitar o Verdão nesta edição do Brasileirão.

CRICIÚMA 1X2 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Data e horário: 1/06/2024, às 16 horas (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Gols: Gómez, 21’/2ºT (0-1); Matheusinho, 23’/2ºT (1-1); Lázaro, 47’/2ºT (1-2)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Jonathan, 28’/2ºT), Rodrigo, Ángel e Hermes; Barreto (Ronald, 24’/2ºT), Meritão, Marquinhos Gabriel e Matheusinho (Caíque, 28’/2ºT); Bolasie e Eder (Vizeu, 24’/2ºT). Técnico: Claudio Tencati

PALMEIRAS: Weverton; Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez (Paulista, 30’/2ºT); Moreno (Zé Rafael, 26’/2ºT), Ríos, Rômulo (Luis Guilherme, Intervalo) e Veiga (Menino, 36’/2ºT); Estêvão (Lázaro, Intervalo) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)

Cartão Amarelo: Matheusinho, Barreto, Meritão, Gustavo, Ronald, Allano (CRI); Caio Paulista, Zé Rafael, Gomes (PAL)

Cartão Vermelho:

