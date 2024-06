Santos x Botafogo-SP: onde assistir, arbitragem e escalações

Nesta segunda-feira (3), Santos e Botafogo-SP medem forças pela oitava rodada da Série B. O jogo acontece no Estádio do Café, em Londrina. A bola vai rolar a partir das 21h (de Brasília). Na vice-liderança do torneio, o Peixe retoma a ponta do campeonato em caso de vitória. Enquanto isso, a Pantera vive uma situação oposta, pois o time está na lanterna, com apenas quatro pontos conquistados.

Onde assistir

O duelo entre Santos e Botafogo-SP será transmitido pelo canal SporTV, a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Santos

Apesar de ser o mandante do confronto, o Santos vendeu o mando para uma empresa, que levou o duelo ao Estádio do Café, em Londrina. Mesmo longe do seu domínio, o time de Fábio Carille acredita que pode apresentar um bom futebol e vencer o jogo. Vale citar, que em caso de vitória, o Peixe reassume a liderança da Série B. Na escalação, a única dúvida fica para o meio-campo. João Schmidt está recuperado de lesão. Se for o escolhido para atuar, Tomás Rincón volta ao banco de reservas.

Como chega o Botafogo-SP

Se o Santos deseja voltar a liderança do campeonato, o Botafogo-SP trabalha para reagir e, de quebra, fugir o mais rápido possível da zona de rebaixamento. Dos sete jogos que disputou, a equipe do interior paulista ainda não venceu. Somou os quatro pontos da classificação através de empates. Na escalação, o principal desfalque é o zagueiro Bernardo Schappo, atualmente entregue ao departamento médico.

SANTOS X BOTAFOGO-SP

Série B-2024 – Oitava rodada

Data e horário: 03/6/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio do Café, Londrina (PR)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt (Tomás Rincón), Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

BOTAFOGO-SP: Michael; Matheus Costa, Lucas Dias e Ericson da Silva; Wallison, Emerson Negueba, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha e Patrick Brey; Alex Sandro e Toró. Técnico: Paulo Gomes.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) Luciane Rodrigues dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

