Gómez destaca identidade do Palmeiras após vitória fora de casa

O Palmeiras jogou neste domingo (2/6) pela primeira vez após a saída definitiva do atacante Endrick. Ele defenderá a Seleção Brasileira na Copa América e, em seguida, partirá para o Real Madrid. E sem sua cria da base, o time paulista conseguiu superar o Criciúma fora de casa pelo placar de 2 a 1. O maior destaque da partida foi o defensor Gustavo Gómez.

Afinal, o paraguaio marcou um gol de pênalti e deu a assistência para o atacante Lázaro garantir a vitória alviverde no Heriberto Hülse. Com o resultado, o time de Abel Ferreira chegou aos 11 pontos em sete jogos e ocupa a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Gómez destaca equipe que nunca desiste

“Feliz pela vitória, acho que nosso time tem uma identidade de nunca desistir, independente do resultado. Nosso time sempre trabalhou, melhoramos muito no segundo tempo”, disse o zagueiro do clube paulista.

Aliás, seu gol acabou sendo o de número 37 com a camisa do Palmeiras, tornando-o o zagueiro com mais gols na história do clube. Agora o time retorna a campo somente no dia 13 para enfrentar o Vasco da Gama no Allianz Parque.

Por outro lado, o auxiliar técnico Carlos Martinho, que comandou o time devido às suspensões de Abel Ferreira, exaltou a parte psicológica do time palmeirense.

“Gostaria de valorizar algo que é a força mental que a equipe tem. Após chegar à vantagem num campo difícil como esse. Passar dois minutos e sofrer um gol e, mesmo assim, acreditar, continuar e chegar várias vezes até o momento do gol do Lázaro só demonstra o quanto somos competitivos, mentalmente fortes e acreditamos até o fim. O jogo para nós só acaba quando o árbitro apita. Isso é importante. Todos os jogadores estão de parabéns pela entrega”, disse Carlos ao final da partida.

