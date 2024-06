Soteldo é liberado para jogos da Libertadores; Renato prioriza torneio

O Grêmio de Renato Gaúcho não obteve a liberação do meia Villasanti junto à Federação de Futebol do Paraguai. Com isso, o atleta não estará disponível para as próximas partidas do Tricolor na temporada. Por outro lado, o meia-atacante Soteldo foi liberado pela seleção venezuelana e atuarás nas partidas contra o Huachipato, fora de casa, no Chile, pela Libertadores, e depois Estudiantes, no Brasil.

Renato Gaúcho prioriza Libertadores

Aliás, o técnico Renato Gáucho não escondeu que a prioridade agora é a competição internacional. Tanto é que optou por utilizar reservas na derrota para o Bragantino neste sábado (1), pelo Brasileirão.

“Não há outra alternativa. Estou montando uma equipe mais forte para os jogos principais. Não é que o brasileiro não seja importante, mas temos mais 34 jogos pela frente para recuperar. Se perdermos na terça-feira, estaremos fora. Obviamente, eu tinha que priorizar a terça-feira”, destacou o técnico gremista.

Desse modo, o Grêmio entrará em campo nesta terça-feira (4), para enfrentar o Huachipato do Chile. Posteriormente, receberá o Estudiantes, no sábado (8), em casa, no Couto Pereira. Atualmente, o time ocupa a terceira colocação do grupo C da Libertadores. Os dois primeiros avançam para as oitavas de final.

