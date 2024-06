Palmeiras vê setor ofensivo com problemas e espera ter Dudu em breve

O Palmeiras reencontrou o caminho das redes após marcar duas vezes, na vitória diante do Criciúma por 2 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O sistema ofensivo virou uma dor de cabeça nas últimas partidas do Verdão, que segue buscando uma solução para o setor. Após a partida contra o Tigre, o auxiliar Carlos Martinho, que comandou a equipe no banco de reservas, disse que o Alviverde estava afunilando demais as jogadas.

“Falamos no intervalo de simplificar as ações. O corredor central estava muito povoado (no primeiro tempo contra o Criciúma). Precisávamos jogar por fora e fazer chegar a bola na área. Algo que temos vindo a fazer menos e hoje (domingo) fizemos. Foi algo que trabalhamos e por isso ficamos contentes pelos jogadores fazerem aquilo que pedimos no treino. Ideia foi buscar os corredores para ter maior capacidade no um contra um. Além disso, uma maior chegada nessa zona e colocar mais vezes a bola na área”, disse o auxiliar.

Com a saída de Endrick para o Real Madrid e uma possível venda de Luis Guilherme para o exterior, o Palmeiras prepara um reforço caseiro para ajudar no ataque: Dudu. Afinal, o atacante está sendo preparado para ter condições de voltar a ser relacionado no jogo contra o Vasco. Aliás, o embate está marcado para o dia 13, no retorno depois da Data Fifa.

Aliás, o retorno de Dudu significa não só mais uma opção para Abel Ferreira, mas também o retorno de um líder do elenco. Além do camisa 7, o Verdão também espera a chegada de Felipe Anderson, que vai acabar sendo integrado ao elenco no dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência.

