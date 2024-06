Vasco vê empréstimo como caminho mais viável para chegada de Coutinho

O Vasco segue vivo no sonho de repatriar Philippe Coutinho e irá se reunir com o jogador na próxima terça-feira (4). O foco, portanto, será conversar sobre o caminho mais viável para a transferência. Sendo assim, o presidente do clube, Pedrinho, vai apresentar a proposta financeira ao meia, de 31 anos, pela primeira vez. A informação é do portal “ge”.

A dúvida era quanto ao modelo de negócio que o Cruz-Maltino apostaria para a chegada do atleta. As opções são um empréstimo com opção de compra ou uma transferência livre, com o jogador rescindindo contrato com o Aston Villa de forma definitiva. Nesse sentido, em virtude da questão financeira, visto que o meia tem contrato até junho de 2026, o empréstimo é o caminho mais viável.

Por outro lado, o empresário do atleta ainda tenta negociar a rescisão com o Aston Villa. Na terça-feira (4), ambas as partes irão chegar a um consenso sobre o modelo de negócio para avançar nas tratativas.

Dessa forma, o jogador já sinalizou que pretende abrir mão de boa parte do salário que recebe na Inglaterra para retornar ao Vasco. Em contrapartida, o clube será parceiro do atleta nas ações do Instituto Philippe Coutinho. Isso porque a volta do jogador passa pelo sonho de desenvolver a organização para jovens e crianças no Rio de Janeiro.

Por fim, o cria da Colina mostrou que já está de olho nos craques cruz-maltinos e passou a seguir o francês Payet e o argentino Vegetti. Caso confirme seu retorno, o meio-campista só poderá atuar a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferência internacional.

