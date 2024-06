Santos defende sequência de vitórias contra o Botafogo-SP

O Santos encara o Botafogo-SP nesta segunda-feira (3), às 20h, no Estádio do Café, em Londrina, pela sétima rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Com o objetivo de recuperar a liderança da competição, o Peixe aposta no retrospecto recente contra a Pantera para sair com os três pontos.

Afinal, o Santos não perde para o time de Ribeirão Preto desde 2022. Nos últimos três jogos, foram três vitórias, duas pela Copa do Brasil 2023 e uma pelo Paulistão 2024, sendo todas sem sofrer gol. A última derrota aconteceu no mesmo ano, mas pelo Campeonato Paulista. Vitória do Botafogo-SP por 1 a 0, com gol de Matheus Carvalho.

Além disso, o retrospecto no século também é de vantagem para o Alvinegro Praiano. Em 19 jogos, são 13 vitórias santistas, três empates e três triunfos do Botafogo-SP. Assim, o embate desta segunda marca o 20° duelo deles no período.

O Santos entra em campo para tentar recuperar a liderança, ocupada pelo Goiás após a vitória sobre o Sport. Apesar de ser o mandante, o Peixe disputará a partida em Londrina, no interior paranaense, mas parte da capacidade do estádio estará interditada, ainda por causa da punição imposta pelo STJD pelos incidentes ocorridos na partida contra o Fortaleza, no Brasileiro do ano passado.

O técnico Fábio Carille deverá repetir a escalação da equipe que perdeu para o América-MG, na última rodada. O volante João Schmidt se recuperou de um entorse no tornozelo direito, mas está em transição. Apesar de ter viajado com o elenco, deve voltar ao time titular contra o Novorizontino.

