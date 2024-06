Série D: jogador é expulso, agride árbitro e ganha ‘prêmio’

O árbitro Alciney Santos viveu algo que talvez tenha imaginado na carreira, mas não acreditou que poderia ocorrer. Ele foi agredido por um atacante durante uma partida, no domingo (2).

O jogo em questão era entre Real Brasília e Anápolis, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Assim, ainda no primeiro tempo, o atacante Juan Alves, da equipe do Distrito Federal, ficou irritado ao ser expulso e partiu para agressão. Ele precisou ser contido pelos companheiros para evitar algo pior.

Alves, aliás, recebeu o primeiro cartão ainda aos seis minutos do primeiro tempo. Ele questionou a decisão do árbitro e chutou a bola para longe. Assim, Alciney decidiu dar o segundo cartão amarelo e, na sequência, o vermelho. Após isso, a fera perdeu a cabeça.

Aqui no Distrito Federal o árbitro foi AGREDIDO, com um empurrão claro, deu o segundo amarelo e expulsou o jogador… porém VOLTOU atrás e simplesmente anulou a expulsão… Inacreditável, abre um precedente muito perigoso… pic.twitter.com/JwyZA1TiKJ — Rômulo Maia (@Romulojornalist) June 2, 2024

Atacante recebe ‘prêmio’

Curiosamente, após a confusão, o árbitro retirou o segundo cartão. Assim, Juan seguiu em campo. Na súmula, o árbitro relatou apenas o cartão amarelo e escreveu que o atleta foi advertido por “desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem”. No entanto, não citou a confusão.

A Série D está na sexta rodada. O Grupo A5 tem o Anápolis como líder, com 13 pontos. Já o Real Brasília está na 8ª posição, sem pontuar até então.

