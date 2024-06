Vini Jr, do Real Madrid, é eleito o melhor jogador da Champions League

O Real Madrid bateu o Borussia Dortmund por 2 a 0, em Wembley, e conquistou a Champions League pela 15ª vez em sua história, se isolando ainda mais à frente dos demais. Assim, Vini Jr, que marcou o gol do título, foi eleito o jogador da temporada 2023-24 da competição nesta segunda-feira (3).

Além disso, o atacante se tornou o mais jovem da história a balançar as redes em duas decisões consecutivas, superando Lionel Messi, algo que o qualifica ainda mais para a disputa da Bola de Ouro. Ele também, ao lado de Rodrygo e Éder Militão, entrou na lista dos brasileiros, que ergueram a taça do torneio continental em duas vezes oportunidades.

“(Vinicius Junior) realizou uma série de atuações sensacionais para o Real Madrid durante a campanha vitoriosa, contribuindo com seis gols no total, incluindo o gol decisivo na final contra o Borussia Dortmund”, disse o comunicado da Uefa.

Vinícius Júnior is the 2023/24 #UCL Player of the Season #UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

A escolha do melhor jogador do torneio aconteceu através de especialistas da entidade. Ao todo, o atacante brasileiro marcou seis gols e cinco assistências em 10 jogos na última edição. O campeão Real Madrid, por sua vez, emplacou quatro nomes na seleção do campeonato, enquanto o Dortmund, vice do torneio, teve também um quarteto citado.

A seleção da Champions tem: Kobel (Borussia Dortmund); Carvajal (Real Madrid), Rudiger (Real Madrid), Hummels (Borussia Dortmund) e Maatsen (Borussia Dortmund); Sabitzer (Borussia Dortmund), Vitinha (Paris Saint-Germain) e Bellingham (Real Madrid; Vinicius Jr. (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City) e Harry Kane (Bayern de Munique).

Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA’s Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Ancelotti na torcida

Depois do título, Carlo Ancelotti opinou sobre quem foi o melhor jogador da temporada 2023/24 e não teve dúvida. Para o treinador, Vini Jr merece a Bola de Ouro por tudo que desempenhou com a camisa da equipe merengue.

“Vinicius é Bola de Ouro. Não há dúvidas”, declarou Ancelotti, à Rádio Cadena SER.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vini Jr, do Real Madrid, é eleito o melhor jogador da Champions League apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.