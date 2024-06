Compare números do Vasco com e sem Medel em campo em 2024

O zagueiro Gary Medel perdeu espaço no Vasco desde a saída do técnico Ramón Díaz. E, após nove gols sofridos em dois jogos, a defesa do time volta a ser alvo de críticas.

Mas afinal: o Cruz-Maltino melhorou ou piorou seu sistema defensivo desde a saída do seu capitão? O Jogada10 traz, então, números da temporada do Vasco com e sem o chileno.

Medel em campo

O jogador de 36 anos esteve em campo em 12 partidas de 2024, com um aproveitamento de 55,5%. Com ele atuando, aliás, o Cruz-Maltino perdeu apenas duas partidas no ano. Foram nos jogos contra Nova Iguaçu (1 a 0, pela volta da semifinal do Carioca) e Criciúma (Brasileirão).

Contra os catarinenses, apesar do placar elástico (4 a 0 em pleno São Januário), o zagueiro fora substituído ainda no intervalo, quando o placar apontava, então, “somente” 1 a 0 para os visitantes.

Vale lembrar que a maioria destas 12 aparições de Medel foram no Campeonato Carioca, torneio cujo nível é inferior aos outros que o Vasco disputa. Apesar disso, a mudança nos números é brusca em se comparando o Gigante da Colina com/sem seu capitão.

Nos minutos em que Medel esteve em campo, o Vasco sofreu “apenas” dez dos 36 gols que concedeu em 2024. O número poderia chegar a 14, mas quatro gols aconteceram após a saída (substituição) do chileno.

Sem Medel em campo

Sem o capitão, porém, o Cruz-Maltino já sofreu 26 gols. Além disso, o aproveitamento despenca para 41,6% quando ele não atua. Dessa forma, as diferenças mais visíveis nos números vêm em dois quesitos. O primeiro é o saldo de gols. Se quando Medel esteve em campo o número era de oito gols feitos a mais do que sofridos, sem ele o saldo é negativo: -7.

O outro é de quantos minutos o Vasco precisa para levar um gol. Com Medel em campo, o time só era vazado a cada 95,7 (mais de um jogo inteiro). Por outro lado, nos minutos em que o jogador não estava jogando, o número despenca para 46,2. Ou seja: praticamente um gol por tempo de jogo.

Confira os números

Com Medel

Jogos: 12* (7 completos)

Vitórias: 5

Empates: 5

Derrotas: 2

Aproveitamento: 55,5%

Gols feitos: 18

Gols sofridos: 10

Saldo: 8

Minutos em campo: 957 (de 1.080 possíveis)

Minutos para sofrer gol: 95,7

*Medel foi substituído quatro vezes e expulso em uma ocasião

Sem Medel

Jogos: 12

Vitórias: 4

Empates: 3

Derrotas: 5

Aproveitamento: 41,6%

Gols feitos: 19

Gols sofridos: 26

Saldo: -7

Minutos: 1.203

Minutos para sofrer gol: 46,2

