Jogador do Tottenham sofre assalto violento durante férias; prejuízo é milionário

O incidente ocorreu quando Bissouma, de 27 anos, estava hospedado em um hotel de luxo na Croisette, uma famosa avenida na cidade francesa. Aliás, ele retornava às 4 horas da manhã com uma companheira quando foi alvo de ladrões ao sair do carro.

+ Militão provoca ex-namorada após título da Champions League

Assalto violento

Segundo relatos, o jogador tentou voltar para dentro do veículo quando foi atacado com gás de pimenta e tiveram o objeto de valor roubado. Os criminosos estavam com os rostos cobertos, e a polícia francesa está em busca de sua identificação. Tanto o atleta quanto sua companheira optaram por não comentar o ocorrido.

Nascido com dupla cidadania malinesa e costa-marfinense, Bissouma iniciou sua carreira no Lille, da França, antes de se transferir para o Brighton & Hove Albion, da Inglaterra. Ele despertou o interesse do Tottenham e fechou com a equipe londrina em 2022.