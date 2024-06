Rodrigo Caio é anunciado como novo zagueiro do Grêmio

Nesta segunda-feira (3), o Grêmio anunciou a contratação do zagueiro Rodrigo Caio. No primeiro momento, o acordo é válido por seis meses, com cláusulas de produtividade e chance de renovação para 2025.

Sem clube desde a sua saída do Flamengo, o defensor está em Porto Alegre desde a semana passada. Logo depois de realizar exames, ele assinou contrato e será apresentado nos próximos dias pela diretoria do Tricolor.

Rodrigo Caio e Renato Gaúcho

A contratação de Rodrigo Caio é um pedido do técnico Renato Gaúcho. O treinador nunca escondeu a sua admiração pelo atleta. Os dois trabalharam juntos no Flamengo, em 2021. Sendo assim, a diretoria gaúcha ouviu a solicitação do comandante e foi atrás do negócio.

Vale citar, que além do novo reforço, o Tricolor também fechou a contratação de Jemerson. Ou seja, o setor defensivo estará recheado de opções para o segundo semestre. Atualmente, Kannemann, Geromel e Rodrigo Ely são os mais utilizados no miolo de zaga.

Lesões

Apesar de fechar a contratação do atleta, internamente, o Grêmio está com o sinal de alerta por conta da condição física. Devido as recorrentes lesões, o jogador pouco atuou em 2023. No total, foram apenas 13 jogos.

Estreia

Agora, fica a expectativa de Rodrigo Caio realizar a sua estreia no Grêmio. Devido a janela de transferências, o jogador só está liberado para atuar a partir do dia 10 de julho.

