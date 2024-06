Invicto na Série B, Dalberson projeta duelo do América-MG contra o Paysandu

O goleiro Dalberson chegou ao América-MG este ano, mas se adaptou rapidamente à equipe e se tornou um dos pilares do time. Eleito o melhor goleiro do último Campeonato Mineiro, o jogador de 27 anos citou a invencibilidade do Coelho na Série B e ressaltou que o principal objetivo da equipe é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

“A invencibilidade é muito importante pensando no campeonato, porque sempre estamos somando pontos e isso é muito importante em uma competição difícil como é a Série B. Nós temos o grande objetivo da temporada que é conquistar o acesso para a primeira divisão e não perder é o primeiro passo para seguir entre os primeiros e em busca do nosso objetivo”.

O América-MG é a única equipe invicta na atual Série B; em sete rodadas, foram quatro vitórias e três empates. O Coelho vem de dois triunfos seguidos na competição, contra Guarani e Santos. Dalberson projetou o próximo compromisso do time, que será contra o Paysandu nesta terça-feira (4), fora de casa.

“Vamos enfrentar uma forte equipe, que vem com uma sequência positiva e de uma conquista de título. Sabemos que vamos encontrar grandes dificuldades. Mas nós também temos um time qualificado, já mostramos isso no decorrer da temporada. Nós vamos em busca de poder somar pontos e seguir entre os primeiros”, concluiu.

