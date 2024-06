Fluminense projeta quebra de recorde em apresentação de Thiago Silva

O Fluminense pode bater recorde na apresentação do zagueiro Thiago Silva, no Maracanã. Para o evento, o Tricolor já vendeu 51 mil ingressos que terá show do grupo de pagode Sorriso Maroto nesta sexta-feira, 7 de junho. Os portões do estádio serão abertos às 18h (horário de Brasília).

O recorde de apresentações em estádios de futebol no Brasil pertence a Luis Fabiano, em 2011. Na ocasião, mais de 45 mil torcedores do São Paulo compareceram à festa. O clube carioca vive grande expectativa para que bata a marca.

“Por favor, Fluminense. Libera mais um setor para a galera. O pessoal quer comprar, está procurando e já está esgotado. Estão pedindo. Eu e Thiago não temos acesso e nem influência nenhuma em compra de bilhetes. Fica meu apelo. Fluminense, libera! Vamos bater 50 mil, lotar o Maracanã”, disse Belle.

Por fim, Thiago Silva irá desembarcar no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira (6). O defensor irá desembarcar no Aeroporto do Galeão às 10h (horário de Brasília), e a torcida promete realizar o famoso “AeroFlu” para recepcionar o ídolo.

Os ingressos estão sendo vendidos pela internet. Os sócios pagarão um valor simbólico de R$ 3. Para não-sócios, os ingressos custam R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia). Os torcedores que são sócios do Plano Família podem comprar um ingresso por R$ 3 e mais três meias (R$ 7,50 cada). Já os demais sócios têm direito a um ingresso por R$ 3 e mais três ingressos com preço cheio (R$ 15).

