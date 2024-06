Manchester City entra em ‘leilão’ por Kimmich, do Bayern de Munique

O alemão Joshua Kimmich, de 29 anos, tem sido protagonista de um “leilão” na Europa. Isso porque o Manchester City entrou para lista de interessados na possível contratação do meia do Bayern de Munique. A chegada do atleta é um desejo do técnico Pep Guardiola.

A proximidade do fim de contrato de Kimmich com o Bayern, até o fim de 2025, tem mobilizado grandes equipes do futebol europeu. Além do Manchester City, a dupla Real Madrid e Barcelona também disputa uma possível contratação. Os merengues vislumbram o alemão como substituto ideal para Toni Kroos, que se despede do futebol após a disputa da Eurocopa-2024.

O Barcelona, por sua vez, está determinado a convencer Kimmich a se transferir para a Espanha. Não à toa, o diretor de futebol do clube catalão, Deco, em ocnversa com o presidente Joan Laporta, afirmou que fará de tudo para contar com o alemão a partir da próxima temporada. Entretanto, o clube precisa aguardar o aval da La Liga para operar dentro da regra do fair play financeiro.

Kimmich agrada ao Manchester City

O Manchester City sabe que a missão de contar com Kimmich não é nada fácil, justamente por disputar com dois dos principais clubes do futebol mundial. No entanto, o nome do alemão tem a aprovação do técnico Pep Guardiola, que, de acordo com o portal ‘HITC’, o admira pela versatilidade como meia e como lateral-direito.

