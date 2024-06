Governo do RJ homologa Fla-Flu como vencedores de licitação do Maracanã

O Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou, nesta terça-feira (4), a homologação da vitória do Consórcio Fla-Flu na licitação do Maracanã. Assim, a dupla, que administra o estádio provisoriamente desde abril de 2019, ficará responsável pela manutenção do complexo (também do Maracanãzinho) nos próximos 20 anos. A informação é do portal “ge”.

Este foi o segundo processo licitatório desde a reforma do estádio para a Copa de 2014, com investimento de mais de R$ 1 bilhão, e teve três concorrentes. Além de Flamengo e Fluminense, o Vasco e a WTorre em consórcio e o grupo Arena 360, que administra o estádio Mané Garrincha, também disputaram o pleito.

Apenas Fla-Flu e Vasco e a WTorre chegaram às fases decisivas. Contudo, o grupo em que o Cruz-Maltino participou não alcançou a pontuação mínima na proposta técnica. Na etapa financeira da licitação, Flamengo e Fluminense fez proposta de R$ 20.060.864,12 por ano, um pouco superior a dos vascaínos e da WTorre.

Próximo passo

A partir de agora, os dois clubes terão 60 dias para criar Sociedade de Propósito Específico (SPE) para gerir em conjunto o estádio. Vale ressaltar que o atual diretor geral (CEO) do estádio Severiano Braga, contratado pelo Flamengo, seguirá na mesma função na futura gestão compartilhada do Maracanã.

Uma das cláusulas do Consórcio Fla-Flu prevê que a participação econômica do Flamengo, como líder do consórcio, é de 65%, com 35% restantes do Tricolor. Por outro lado, a divisão não torna o Rubro-Negro soberano quanto as decisões do Consórcio. Afinal, o Fluminense segue tendo direito a veto em questões administrativas, como indicações de conselheiros, planos de operações financeiras e formação de Conselho de Administração.

