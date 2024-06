Clássicos e busca por recuperação: veja o calendário de junho do Fluminense

Depois de deixar a vitória escapar diante do Juventude, o Fluminense terá no mês de junho apenas a disputa do Campeonato Brasileiro, com mais seis partidas pela frente. Assim, a equipe busca se recuperar na tabela e deixar para trás a incômoda zona de rebaixamento e acertar o sistema defensivo ainda antes da chegada de Thiago Silva.

Dessa forma, com seis pontos, os comandados de Fernando Diniz ocupam a 15ª colocação, um ponto à frente do Corinthians, primeiro time presente no Z4. Além disso, a equipe sofreu gol em todas as sete rodadas até aqui, tendo aberto vantagem em seis partidas, sem conseguir sustentar o resultado até o fim.

O segundo compromisso do mês será diante do arquirrival Botafogo no próximo dia 11 (terça-feira), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos. Nesse sentido, dias depois, o Fluminense segue no Rio de Janeiro, especificamente no dia 15, para medir forças com o Atlético-GO, às 21h (de Brasília). Será mais um confronto diante de um adversário da parte de baixo da tabela, como foi contra o Juventude.

No próximo dia 19, às 21h30 (de Brasília), o Tricolor segue no Sudeste para encarar o Cruzeiro, no Mineirão. Em seguida, ficará no Rio de Janeiro por mais tempo, visto que terá o clássico com o Flamengo no dia 23, às 16h (de Brasília). Assim, o outro jogo no Maracanã será diante do Vitória, dia 27, às 19h (de Brasília).

Por fim, o time de Laranjeiras encerra o mês de junho diante do Grêmio no dia 30, às 16h (de Brasília). A equipe gaúcha, aliás, ainda precisa definir em que estádio mandará a partida, visto que não terá seu estádio à disposição por causa das enchentes do Rio Grande do Sul.

Confira os jogos do Tricolor em junho

Brasileirão

Fluminense 1 x 1 Juventude – Maracanã

01/06 (sábado), às 18h30

Brasileirão

Botafogo x Fluminense – Nilton Santos

11/06 (terça-feira), às 20h

Brasileirão

Fluminense x Atlético-GO – Maracanã

15/06 (sábado), 21h

Brasileirão

Cruzeiro x Fluminense – Mineirão

19/06 (quarta-feira), 21h30

Brasileirão

Flamengo x Fluminense Maracanã

23/06 (domingo), às 16h

Brasileirão

Fluminense x Vitória – Maracanã

27/06 (quinta-feira) – às 19h

Brasileirão

Grêmio x Fluminense – A definir

30/06 (domingo) – às 16h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Clássicos e busca por recuperação: veja o calendário de junho do Fluminense apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.