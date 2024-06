De Bruyne cogita jogar na Arábia Saudita: ‘Pensar no meu futuro’

Campeão da Premier League com o Manchester City, De Bruyne falou sobre a possibilidade de jogar na Arábia Saudita, assim como outros craques do futebol mundial. De acordo com o belga, de 32 anos, no atual estágio da vida, ele está “aberto a tudo”, ainda mais com as cifras que as equipes do país têm apresentado no mercado.

“Na minha idade você tem que estar aberto a tudo. Se fala de quantias incríveis de dinheiro na última fase da minha carreira. Para minha esposa, uma aventura exótica cairia bem. Tenho que pensar no meu futuro. Se eu jogar na Arábia Saudita por dois anos, ganharia o que não ganhei em 15 anos de carreira. Tenho que pensar no que isso pode significar”, disse De Bruyne, em entrevista ao jornal belga HLN.

No momento, o craque tem contrato de mais um ano com a equipe de Pep Guardiola, porém a imprensa europeia cita interesse de clubes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos pelo jogador. Até o momento, o meio-campista já fez nove temporadas consecutivas pela equipe inglesa, entretanto enfrentou lesão na coxa no ano passado.

O poderio financeiro do governo saudita, que tem investido no futebol local, já trouxe reflexos para o mundo da bola. Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United para assinar com o Al-Nassr. Em seguida, nomes como Neymar, Benzema, Mané, Kanté, Roberto Firmino e outros fizeram o mesmo caminho.

