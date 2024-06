Real Tomayapo x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Internacional faz jogo decisivo nesta terça-feira (4/6), pelo Grupo C da Sul-Americana. Às 21h30 (de Brasília), o Colorado vai até a Bolívia, no Estádio IV Centenário, em Tarija, enfrentar o Real Tomayapo. O time gaúcho tem cinco pontos e mais dois jogos para fazer. E vai precisar da vitória para, no próximo sábado, jogar em igualdade de condições com o segundo colocado Delfín-EQU (oito pontos) no jogo que fecha fase de grupos. O lado positivo é que o Tomayapo, com apenas um ponto, está eliminado e joga apenas para cumprir tabela. Este grupo tem o Belgrano-ARG garantido em primeiro lugar e com vaga às oitavas.

Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura começa às 20h, com um esquenta com todas as informações deta partida. E assim que a bola rolar, Ricardo Froede estará na narração