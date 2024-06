Por que Mbappé visitou CT do Real Madrid na adolescência? Entenda

O Real Madrid contratou Mbappé e realizou o sonho de infância do atleta que sempre sonhou vestir a camisa do clube. Isso ficou claro porque o francês compartilhou fotos da infância no CT merengue, inclusive com Cristiano Ronaldo, que aproveitou para mandar um recado comovente.

Diante das fotos, uma dúvida pairou na internet brasileira e fez aumentar as buscas pelo assunto: por que Mbappé tem fotos em um ambiente aparentemente exclusivo e controlado? Qual a ligação dele? Dos pais deles? Aliás, ele jogou na base do clube? Parece um tema complexo, mas a resposta é bem simples.

Mbappé visita CT do Real

A visita aconteceu em 2012, quando Mbappé tinha apenas 14 anos. Isso porque os pais dele foram convidados por Zidane, que na época atuava como um “olheiro” do clube. O objetivo era fazer com que garotos promissores conhecessem as instalações e, quem sabe, se tornarem atletas da base do clube.

Mbappé falou sobre isso para um documentário francês chamado Envoyé Spécial, que teve aspas repercutidas pelo “AS”, da Espanha. O atleta passou quatro dias na Espanha, mas seus pais optaram pelo retorno para a França com o objetivo de fazê-lo crescer no país natal. O atacante acabou jogando na base do Monaco e posteriormente vendido para o PSG.

“Fui convidado por eles e passei quatro dias em Valdebebas, tudo passou muito rápido na minha cabeça. Vi todas as estrelas e a comissão técnica. Depois disso, voltei e tive três aulas de como limpar a casa com a minha mãe. Fui do topo ao chão”, relemrbou, dizendo que sua mãe queria lhe dar uma lição para não se deslumbrar.

“Tive que colocar a cabeça no lugar. Naquela época, pensei ‘o que estão fazendo me trazendo de volta para a França?’. Quando você é jovem, não entende. Mas hoje, olhando para trás, eu faria a mesma coisa”, concluiu.

