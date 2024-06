Corinthians confirma ‘renovação’ e tem nove jogadores em fim de contrato

Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians em janeiro, prometendo uma reformulação. Mudanças foram a bandeira da sua campanha para assumir o Timão. É inegável que ele vem cumprindo o discurso, já que alguns jogadores históricos do clube já saíram e outros podem deixar o Parque São Jorge em breve.

Afinal, nove jogadores do atual elenco, quase um time inteiro, têm contratos perto do fim e não sabem se vão ficar. Casos dos veteranos Fagner e Romero. A renovação com a dupla ainda não foi definida internamente pelo Corinthians. O Timão entende que o ciclo dos dois está perto do fim, mas as saídas de líderes recentes podem impactar no dia a dia do elenco.

Além da dupla de veteranos, o Corinthians também tem dois jogadores que estão emprestados apenas até o final de 2024. Maycon, que sofreu lesão em um dos joelho e só deve retornar a jogar em 2025, depende de negociação entre o Timão e o Shakhtar Donetsk para ficar. Já Cacá está emprestado pelo Tokushima Vortis, do Japão, custa R$ 10 milhões nos cofres do Alvinegro.

Ruan Oliveira, Matheus Araújo, Caetano e Raul Gustavo também têm vínculo se encerrando no final da temporada. Contudo, estes dependem mais da aprovação do técnico António Oliveira. Eles não vem sendo aproveitado pelo treinador e terão que convencê-lo para ganhar um novo contrato.

Por fim, Matheus Donelli completa a lista de jogadores com contratos próximos do vencimento. Ele se tornou reserva imediato de Carlos Miguel após a saída de Cássio, mas ainda não ganhou oportunidades em 2024.

Corinthians se desfaz de medalhões

Os contratos se encerrando no final do ano estão inseridos na reformulação que Augusto Melo prometeu ao assumir a presidência. Tanto que jogadores históricos também se despediram do Timão em 2024. Casos de Gil, Renato Augusto, Giuliano, Fábio Santos, Cássio e Paulinho, que saíram do Corinthians nos últimos meses.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians confirma ‘renovação’ e tem nove jogadores em fim de contrato apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.