Palmeiras terá ‘mês da morte’ com Libertadores e clássicos

O Palmeiras conheceu nesta segunda-feira (3) seu adversário na Libertadores. O Verdão vai encarar o Botafogo em um duelo que carrega uma grande carga de rivalidade por conta dos episódios entre os dois clubes nos últimos meses. Contudo, o embate também fez que o Alviverde tenha uma sequência extremamente complicada no mês de agosto.

Isso porque as datas que estão marcadas para acontecer o embate na Libertadores coincidem com uma sequência que já complicou o Verdão nesta temporada. Afinal, a equipe de Abel Ferreira terá pela frente duelos complicados contra Flamengo, Internacional e Athletico Paranaense, pelo Brasileiro.

Além disso, o Verdão terá um clássico contra o São Paulo, entre as duas partidas contra o Botafogo, pela Libertadores. Para complicar ainda mais a vida do Alviverde, o clube pode ter um duelo difícil também pela Copa do Brasil.

A CBF ainda não definiu quando será o sorteio da competição de mata-mata. Contudo, o Verdão pode pegar qualquer time que sobrou no torneio. Ou seja, pode acontecer um novo clássico contra São Paulo e Corinthians, e até duelos com grande carga de rivalidade nacional, como contra Flamengo e Atlético-MG.

Para esta sequência, o técnico Abel Ferreira não terá mais Endrick, que será jogador do Real Madrid. Mas poderá contar com Felipe Anderson e Dudu. O objetivo é preparar a equipe nos próximos meses para aguentar esta sequência extremamente complicada e manter o Verdão vive em todas as competições.

A sequência dura do Palmeiras em agosto

31/07 – ida das oitavas de final da Copa do Brasil

3/8 – Internacional x Palmeiras (Brasileirão)

7/8 – volta das oitavas de final da Copa do Brasil

10/8 – Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)

14/8 – Botafogo x Palmeiras (Libertadores)

17/8 – Palmeiras x São Paulo (Brasileirão)

21/8 – Palmeiras x Botafogo (Libertadores)

24/8 – Palmeiras x Cuiabá (Brasileirão)

31/8 – Athletico x Palmeiras (Brasileirão)

