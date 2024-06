Treinador do São Paulo é flagrado no trem da capital paulista

O treinador Luis Zubeldía, do São Paulo, foi flagrado por um torcedor no trem de São Paulo. O registro foi postado no “X”, antigo Twitter, na tarde desta terça-feira. O Tricolor está de folga e o argentino resolveu passear com a família.

“Eu achei o Zubeldia no trem de São Paulo! PQP, vamo! Eu te amo, Zubeldia”, vibrou o torcedor.

Questionado por um internauta, o jovem afirmou que encontrou com Zubeldia na estação Morumbi.

“Zubeldia ser usuário da linha esmeralda é tudo que eu menos esperava pro meu dia”, brincou um internauta.

“Convocando aqui os são paulinos que querem fazer plantão na linha esmeralda pra encontrar o mister”, brincou uma página de torcedores tricolores.

EU ACHEI O ZUBELDIA NO TREM DE SP PUTA QUE O PARIUUUUIJJ VAMOOOLO EU TE AMO ZUBELDIA pic.twitter.com/YxCEuN13j5 — Boucinhas (@boucinhass) June 4, 2024

Treinador revelou planos para hoje em coletiva

Questionado na coletiva após vitória sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão, o treinador revelou que tinha planos para passar o aniversário da filha no Brasil.

“Vou ficar aqui com a minha esposa e a minha filha. Terça-feira é o aniversário da minha filha. Tenho tudo o que quero aqui”, disse, na ocasião.

O treinador argentino assumu a equipe em abril e instaurou um novo ânimo dentro do clube, conquistando o apoio do torcedor tricolor, com a boa fase vivida pela equipe. Zubeldía chegou para substituir Thiago Carpini sabendo que o trabalho não seria fácil.

Mas o treinador “mergulhou” no São Paulo para conhecer jogadores, funcionários, estrutura, os cantos do CT da Barra Funda e tudo o que cerca o seu trabalho no clube. Isso porque, sem local para morar, ele reveza entre noites em um hotel e no CT da Barra Funda.

Entretanto, o que se pode ressaltar deste início de trabalho de Zubeldía é a recuperação de atletas que estavam sem espaço com Carpini. Por exemplo, o lateral-esquerdo Patryck e o meia Rodriguinho vem ganhando oportunidades. Alan Franco, que era reserva com o antigo treinador, se tornou titular. Galoppo e Michel Araújo, que jogavam com o antecessor, mas recebiam algumas críticas, foram reposicionados e recuperaram a boa fase.

