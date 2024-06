Veja situação dos jogadores em fim de contrato com o Fluminense

O Fluminense conta com sete jogadores de seu elenco principal com contrato ‘próximo’ do fim. O zagueiro Marlon, por exemplo, tem empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk (UCR) se encerrando no dia 31 deste mês.

Marcelo, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Manoel e Jan Lucumí (este, por empréstimo) têm vínculo que acabam em 31 de dezembro. Já Marquinhos está emprestado pelo Arsenal até 1º de janeiro de 2025.

LEIA MAIS: Clássicos e busca por recuperação: veja o calendário de junho do Fluminense

Segundo o portal “ge”, a tendência é que a maioria dos casos só tenha resolução mais perto do fim dos contratos. Saiba, então, como está a situação de cada um.

Manoel – Zagueiro

Após voltar de doping, Manoel ganhou bastante espaço com Fernando Diniz. Sua situação, porém, deverá ser resolvida perto do fim do ano

Felipe Melo – Zagueiro

Aos 40 anos, é possível que Felipe Melo encerre a carreira ao fim de seu contrato. O jogador, porém, deseja disputar o Mundial de 2025.

Marlon – Zagueiro

Marlon é, dos jogadores citados, o com contrato mais próximo do fim. Seu vínculo com o Shakhtar Donetsk vai até junho de 2026, mas o empréstimo com o Flu acaba dia 30 deste mês. O próprio jogador informou que não sabe seu futuro.

Diogo Barbosa – Lateral-esquerdo

Reserva de Marcelo, Diogo Barbosa já atuou em 16 ocasiões na temporada. Outro que deve ter a situação resolvida, dessa forma, perto do fim do contrato.

Marcelo – Lateral-esquerdo

O craque Marcelo é dos principais atletas do Fluminense desde que voltou, em julho de 2023. Ele tem a possibilidade de estender o vínculo por mais uma temporada.

Lucumí – Ponta

Emprestado pelo Boca Juniors-COL, o colombiano não conquistou seu espaço no elenco. Atuou por apenas 18 minutos na temporada, em dois diferentes jogos.

Marquinhos – Ponta

Marquinhos está emprestado pelo Arsenal (ING) e mostrou ao que veio. Já são 16 jogos, com quatro participações em gols no ano. Ele tem opção de compra em seu vínculo e pode ser adquirido ao fim do contrato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Veja situação dos jogadores em fim de contrato com o Fluminense apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.