Atlético de Madrid tenta contratação de jogador do City

O Atlético de Madrid já começou a planejar o elenco para a próxima temporada e, de acordo com informações do jornal ‘Marca’, o clube está interessado na contratação de Julian Álvarez, do Manchester City.

Embora o negócio não seja fácil, o Atlético de Madrid acredita que pode convencer o atacante argentino a aceitar a transferência para colocá-lo como jogador fundamental no elenco, ao contrário do que acontece no City, onde é muitas vezes reserva do técnico Pep Guardiola.

Além disso, a imprensa espanhola adianta que jogadores como De Paul, Molina e Correa, companheiros de Julian Álvarez na seleção da Argentina.

Por fim, embora Álvarez não seja titular do City, o atacante já disputou 103 partidas, com 36 gols marcados e 17 assistências, em duas temporadas.

