Fabrício deve fazer estreia pelo Inter diante do Rayo Tomayapo

O goleiro Fabrício, de 38 anos, deve fazer sua estreia pelo Inter nesta terça-feira (4). Há quase dois meses no clube, ele ainda não entrou em campo e aguardava sua chance. Dessa maneira, sem Rochet, com a seleção do Uruguai para amistosos e a disputa da Copa América, ele terá oportunidade contra o Real Tomayapo, pela fase de grupos da Sul-Americana.

Rochet terá a missão de ajudar o Colorado a se manter vivo por uma vaga no playoff da competição. A derrota na última semana para o Belgrano, na Arena Barueri, eliminou as chances de terminar o Grupo C na liderança, que já está confirmada com o time argentino.

Fabrício foi um dos destaques do Nova Iguaçu, que terminou em segundo lugar do Campeonato Carioca, perdendo a decisão para o Flamengo. É a primeira chance do jogador em um grande clube e terá a missão de substituir Rochet nos jogos contra o Real Tomayapo e Delfín, pela Sul-Americana, e também em partidas do Brasileirão, uma vez que o uruguaio titular vai desfalcar a equipe por muitos jogos.

Sem Rochet, Fabrício disputa posição com Anthoni

Apesar de Anthoni ter aproveitado as chances durante a lesão na costela de Rochet, o Colorado buscou a contratação de Fabrício, que ficou no banco de reservas na vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Cuiabá, assim como nos outros três duelos anteriores do Inter.

O goleiro pode ter até oito chances como titular, mesmo se o Uruguai for eliminado na primeira fase da Copa América. No entanto, o técnico Eduardo Coudet também poderá fazer um rodízio com Anthoni.

Fabrício não atua desde o dia 7 de abril, data do segundo jogo da final do Carioca diante do Flamengo, na derrota por 1 a 0 do Nova Iguaçu. Até o momento, são 16 jogos na temporada, um a mais que Anthoni. Rochet, por conta da fissura na costela, entrou em campo apenas em dez oportunidades.

Inter terá baixa de atacantes contra o Tomayapo

O Inter terá outras novidades para o duelo pela Sul-Americana. O colombiano Borré e o equatoriano Enner Valencia estão com suas seleções. Assim, Coudet deve promover as entradas de Alan Patrick e Alario.

O Colorado entra em campo às 21h30 (de Brasília), no Estádio IV Centenário, em Tarija, na Bolívia. O clube é o terceiro colocado, com cinco pontos em quatro rodadas. O Real Tomayapo é o lanterna, com apenas um, e já está eliminado da Sul-Americana. A primeira posição já está garantida com o Belgrano, que soma 12. O Delfín está em segundo, com oito, e enfrenta o Inter na última rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fabrício deve fazer estreia pelo Inter diante do Rayo Tomayapo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.