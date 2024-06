Em amistoso preparatório visando a Eurocopa-2024, Itália e Turquia ficaram no 0 a 0, nesta terça-feira (4), no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha (ITA). Cada uma das seleções ainda fará outro amistoso antes de suas respectivas estreias na competição, que tem a própria Itália como atual campeã.

LEIA MAIS: Atlético de Madrid tenta contratação de jogador do City

O jogo foi bastante morno, com as equipes não acertando o alvo uma vez sequer no primeiro tempo. O ponto ‘alto’ da etapa inicial foi a lesão de Ozan Kabak, zagueiro da Turquia. As imagens do joelho esquerdo do jogador não eram animadoras, especialmente levando em conta a aproximação da Eurocopa – faltam duas semanas para a estreia turca.

Na etapa final, o jogo melhorou. Mesmo não sendo a favorita, a Turquia tentou partir para cima, permanecendo mais com a posse de bola do que a Itália. Os espaços, porém, eram escassos, com muitos passes e poucas finalizações. Na reta final, quem tomou as rédeas foram os italianos. Com mais qualidade técnica, o atual campeão europeu tentou tirar o zero do placar. Em vão.

A Itália vem no Grupo B, ao lado de Croácia, Espanha e Albânia. A estreia será contra os albaneses, no dia 14, no Signal Iduna Park, em Dortmund. Antes, ainda terá o amistoso contra a Bósnia-Herzegovina, no domingo (9), em Empoli.

Já a Turquia está alocada no Grupo F da Euro, com República Tcheca, Portugal e Geórgia. Na próxima segunda (10), enfrenta a Polônia, em Varsóvia, no último amistoso antes da estreia na competição europeia, contra a Geórgia, no dia 18, também no estádio do Borussia Dortmund.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Itália e Turquia empatam em amistoso preparatório para a Euro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.