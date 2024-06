Flamengo vende André a clube português e fatura quase R$ 3 milhões

O Flamengo acertou a venda do atacante André ao Estrela da Amadora. O jogador já estava emprestado ao clube de Portugal, que pagou 500 mil euros (R$ 2,87 milhões na cotação atual) para ficar com 60% dos direitos econômicos do atleta.

O montante vai cair na conta do Rubro-Negro somente no mês que vem, uma vez que o novo vínculo de André com o Estrela da Amadora terá validade a partir do dia 1° e vai até 31 de julho de 2028. A venda foi concluída em abril, mas o clube lusitano manteve a negociação em sigilo até o fim do Campeonato Português.

Assim, o Flamengo vendeu 60% dos direitos econômicos e ficou ainda com 32% para uma futura venda. Os outros 8% são do America, clube que o jogador atuou antes de se transferir para Rubro-Negro.

André teve poucas oportunidades no Flamengo em 2023, muito pela forte concorrência no setor ofensivo. Ele atuou em alguns jogos do Carioca, quando a equipe mandava equipe alternativa. Dessa maneira, conseguiu balançar a rede uma vez como profissional.

Sem espaço, acabou emprestado ao Estrela da Amadora em agosto. Em 28 partidas em Portugal, fez quatro gols, despertando o interesse do clube em contratá-lo em definitivo, oferecendo um contrato de quatro anos.

