A crise financeira do Corinthians ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (4). O clube do Parque São Jorge atrasou uma parcela da compra do zagueiro Félix Torres, que foi contratado junto ao Santos Laguna-MEX. De acordo com o UOL, o valor está em aproximadamente R$ 6 milhões. A negócio foi sacramentado em R$ 31 milhões.

Preocupado com as consequências pela falta do pagamento, a diretoria do Corinthians entrou em contato com a diretoria do time mexicano e abriu negociação. Porém, até o momento, não houve acordo.

Por conta do calote, a diretoria do Santos Laguna não esconde o descontentamento. Na primeira roda de negociação, a postura dos mexicanos é irredutível e quer o dinheiro acordado desde o início.

Forma de pagamento

Segundo a diretoria do Corinthians, ao acertar com Félix Torres, a parcela de compra foi quitada no ato. Porém, o time não conseguiu honrar seu compromisso da segunda. O Timão ainda precisa pagar mais uma até o final do ano. As três parcelas restantes serão pagas entre 2025 e 2026.

Vale citar, que a multa de Félix Torres para sair do Corinthians a um clube do Brasil está em R$ 300 milhões. Para o exteriora multa é 100 milhões de euros (R$ 531 milhões).

Desfalque nas próximas rodadas

Enquanto o imbróglio nos bastidores ganha novos capítulos, Félix Torres será desfalque do Corinthians nas próximas semanas. Convocado para defender o Equador, o atleta é uma das atrações do seu país na disputa da Copa América.

Desde a sua chegada ao Alvinegro, o defensor já participou de 28 partidas e tem status de titular absoluto com o técnico António Oliveira. Porém, ele ainda não marcou nenhum gol.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians atrasa parcela de R$ 6 milhões por compra de Félix Torres apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.