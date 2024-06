Ronaldo crava sucesso de Endrick no Real Madrid e cita favoritos à Bola de Ouro

Campeão do mundo com a Seleção Brasileira, Ronaldo confia em uma grande trajetória de Endrick no Real Madrid, clube ao qual atuou entre 2002 e 2007. A joia se despediu do Palmeiras na última semana e passará a defender o time espanhol após a Copa América.

“Embora o Endrick seja um muito novo, acredito que ele vai tirar de letra essa mudança para o Real. É um atacante com muito talento que vai ficar mais forte e experiente no clube madridista. Claro que o início tende a ser difícil, envolve também uma mudança cultural, de país, são muitas coisas que precisamos aprender, absorver, adaptar”, iniciou ele, em entrevista à Betfair.

“Mas é só olhar pro que ele fez com a seleção brasileira na Data-Fifa passada: chegou e já marcou gol, entregando um bom jogo contra espanhóis e ingleses. Não acho que vai ser diferente no Real Madrid”, acrescentou.

Ronaldo cita Vini Jr em sua lista

O Fenômeno também comentou sobre quem são os três nomes do clube, campeão da Champions 2023/24, favoritos a conquistar a Bola de Ouro-2024. O prêmio é oferecido ao atleta de maior destaque na temporada.

“Dessa nova geração, dos brasileiros, Vini Jr é a cara do nosso futebol, um jogador cheio de habilidade e decisivo como vimos nessa Champions. Acredito também que o Rodrygo será um dos melhores meia-atacantes do mundo nos próximos anos. De fora do Brasil, eu destacaria o inglês Jude Bellingham que chegou nesta temporada ao Real Madrid e tomou conta do meio de campo da equipe. Não sentiu o peso da camisa e vem demonstrando muita confiança”, concluiu Ronaldo Nazario.

Vencedor nas edições de 1997 e 2002, o maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo construiu uma carreira de sucesso em Madri. Anotou 104 gols em 177 jogos pelo Real.

